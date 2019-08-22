Зеленский обсудил с Трюдо судьбу России в G7

В июле Зеленский посещал Канаду. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо недопущение возвращения России в "Большую семерку".

Об этом сообщает Офис главы государства.

Президент поблагодарил Трюдо за готовность в дальнейшем придерживаться принципиальной позиции относительно неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку".

Зеленский отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в G7, а заставлять ее выполнять свои обязательства.

Лидеры государств договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции, который будет проходить в ближайшие выходные.

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Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию в G7 в 2020-м. Первой против возвращения России выступила Германия, ведь "обе ситуации (после которых РФ исключили из G8. - Gazeta.ua) сохраняются". Президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении отметил, что условием возвращения России в "Большую восьмерку" должно быть урегулирование "украинской проблемы". Однако, по его мнению, обсуждение вопроса о восстановлении G8 с участием РФ уместно. Великобритания также против возвращения России. Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств - G8 - из-за аннексии Крыма в 2014-м.