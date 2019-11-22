Зеленский обсудил с Трюдо "нормандский формат" и возвращенные корабли

Зеленский поблагодарил Трюдо за поддержку. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Он поздравил Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства, сообщает Офис президента.

Президент Украины поблагодарил за позицию Канады по сохранению политики санкций против России.

Трюдо со своей стороны приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращение захваченных Россией кораблей.

"Глава канадского правительства одобрительно отозвался о решительных шагах президента Украины в рамках реализации амбициозной программы реформ и заверил, что Канада продолжит оказывать активную помощь в этом направлении", - говорится в сообщении.

Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На встрече в "нормандском формате" о Крыме разговора не будет - Пристайко

Зеленский пригласил премьер-министра Канады Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

Президент Владимир Зеленский поставил 3 основные задачи перед рабочей группой по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Группа входит в Комиссию по вопросам правовой реформы при президенте. Об этом в интервью LB.ua заявил представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич.