Зеленский обсудил с руководителями фракций парламента введение ЧП

Военное положение введут, если начнется полноценное наступление на подконтрольные Украине территории. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций и групп на фоне признания Россией "независимости" так называемых ЛДНР.

На встрече также присутствовали представители всех силовых и оборонных ведомств, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге 22 февраля, передает Gazeta.ua. В частности "проговаривалось" введение военного положения.

"Уже завтра нардепы будут голосовать за изменения в оборонный бюджет и изменения в закупках, которые позволят силовым ведомствам оперативнее закупать все необходимое для собственных нужд. Совет также будет голосовать за введение санкций против депутатов Госдумы РФ", - сказал он.

Объявление в Украине чрезвычайного положения не обсуждалось, но проговаривали введение такого режима в Донецкой и Луганской областях.

"Военное положение введут, если начнется полноценное наступление на подконтрольные Украине территории. В то же время чрезвычайное положение могут ввести в приграничных украинских областях", - отметил Арахамия.

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Лидеры фракций также договорились о создании "военной коалиции" в парламенте и обсудили увеличение финансирования армии.

Страны Евросоюза сегодня единогласно решили принять пакет жестких санкций против России. В частности в черный список Европейского Союза включили 351 депутата Госдумы РФ, голосовавших за "независимость" так называемых ЛДНР.