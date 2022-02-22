Зеленский обсудил с Эрдоганом ситуацию с ОРДЛО

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с признанием Кремлем так называемых ЛДНР.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Провел телефонный разговор с президентом Турции. Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокативных решений РФ. Также поблагодарил за поддержку инициативы проведения саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии", - говорится в сообщении.

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Эрдоган сказал, что если члены Совбеза ООН и другие страны согласятся, что Турция примет участие в саммите.

21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет якобы о "миротворцах". Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс.