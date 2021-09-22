Зеленский обсудил цифровизацию с президентом Microsoft

Зеленский в Нью-Йорке встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом.

Он рассказал о достижениях Украины в цифровизации и перспективах развития национального рынка ИТ, сообщает Офис президента.

"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны. Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины", - сказал Зеленский.

Зеленский и Смит обсудили привлечение Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах и продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Обсудили налаживание взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов власти в Украине, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретился с президенткой Еврокомиссии: о чем говорили

Зеленский призвал компанию рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в Украине. Пригласил Смит посетить нашу страну.

В среду, 22 сентября, президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Глава государства подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов.