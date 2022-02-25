Зеленский образовал Ставку Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский создал Ставку Верховного Главнокомандующего. То есть орган высшего полевого управления войсками.
В то же время в Украине отменяется Военный кабинет СНБО. Соответствующий указ подписал Зеленский 24 февраля.
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Главой СВГ стал сам Зеленский, а координатором – секретарь СНБО Алексей Данилов.
Кроме них в состав Ставки вошли:
глава СБУ Иван Баканов;
начальник ГУР МО Кирилл Буданов;
командующий силами ССО Григорий Галаган;
командующий силами территориальной обороны Юрий Галушкин;
глава ГНСУ Сергей Дейнеко;
руководитель ОПУ Андрей Ермак;
главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
глава Нацполиции Игорь Клименко;
глава ГСЧС Сергей Крук;
министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
и.о. главы Нацгвардии Юрий Лебедь;
председатель СВР Александр Литвиненко;
командующий ДШВ ВСУ Максим Миргородский;
глава МВД Денис Монастырский;
министр обороны Алексей Резников;
начальник Управления госохраны Сергей Рудь;
спикер парламента Руслан Стефанчук;
премьер-министр Денис Шмигаль;
глава Госслужбы по спецсвязи и защите информации Юрий Щиголь.
Также указом была поставлена задача компетентным органам обеспечить устройство рабочих мест для выполнения Ставкой своих обязанностей и обеспечения их связью.
Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (СУГ) – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства.
Рабочим органом является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Морские силы Вооруженных сил Украины продолжают сражаться в юго-западной части Черного моря. Защищают базы и порты Одессы, Южного, Очаковского, Черного моря.
На оборону Киева передислоцировали определенные силы и средства, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 2.30 25 февраля.
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