Зеленский образовал Ставку Верховного Главнокомандующего

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Президент Украины Владимир Зеленский создал Ставку Верховного Главнокомандующего. То есть орган высшего полевого управления войсками.

В то же время в Украине отменяется Военный кабинет СНБО. Соответствующий указ подписал Зеленский 24 февраля.

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Главой СВГ стал сам Зеленский, а координатором – секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме них в состав Ставки вошли:

глава СБУ Иван Баканов;

начальник ГУР МО Кирилл Буданов;

командующий силами ССО Григорий Галаган;

командующий силами территориальной обороны Юрий Галушкин;

глава ГНСУ Сергей Дейнеко;

руководитель ОПУ Андрей Ермак;

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

глава Нацполиции Игорь Клименко;

глава ГСЧС Сергей Крук;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

и.о. главы Нацгвардии Юрий Лебедь;

председатель СВР Александр Литвиненко;

командующий ДШВ ВСУ Максим Миргородский;

глава МВД Денис Монастырский;

министр обороны Алексей Резников;

начальник Управления госохраны Сергей Рудь;

спикер парламента Руслан Стефанчук;

премьер-министр Денис Шмигаль;

глава Госслужбы по спецсвязи и защите информации Юрий Щиголь.

Также указом была поставлена ​​задача компетентным органам обеспечить устройство рабочих мест для выполнения Ставкой своих обязанностей и обеспечения их связью.

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (СУГ) – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства.

Рабочим органом является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Морские силы Вооруженных сил Украины продолжают сражаться в юго-западной части Черного моря. Защищают базы и порты Одессы, Южного, Очаковского, Черного моря. На оборону Киева передислоцировали определенные силы и средства, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 2.30 25 февраля.