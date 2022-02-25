Зеленский образовал Ставку Верховного Главнокомандующего

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 648
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3195
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2817
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2 Просмотров: 6345
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 9423
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6129
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 873
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2052
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4600
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 837
Фото
Все фото
1
60
5
3
11
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Видео
Все видео
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Зеленский – украинцам: Вводим военное положение. Армия работает
Зеленский – украинцам: Вводим военное положение. Армия работает
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 11097
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 4563
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2979
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 756
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2565
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 234
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
пятница, 25 февраля 2022 02:42

Зеленский образовал Ставку Верховного Главнокомандующего

  Комментировать
Зеленский образовал Ставку Верховного Главнокомандующего
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский создал Ставку Верховного Главнокомандующего. То есть орган высшего полевого управления войсками.

В то же время в Украине отменяется Военный кабинет СНБО. Соответствующий указ подписал Зеленский 24 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Никто з вас не вернется живим" - украинский защитник с передовой обратился к врагу

Главой СВГ стал сам Зеленский, а координатором – секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме них в состав Ставки вошли:

глава СБУ Иван Баканов;

начальник ГУР МО Кирилл Буданов;

командующий силами ССО Григорий Галаган;

командующий силами территориальной обороны Юрий Галушкин;

глава ГНСУ Сергей Дейнеко;

руководитель ОПУ Андрей Ермак;

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

глава Нацполиции Игорь Клименко;

глава ГСЧС Сергей Крук;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

и.о. главы Нацгвардии Юрий Лебедь;

председатель СВР Александр Литвиненко;

командующий ДШВ ВСУ Максим Миргородский;

глава МВД Денис Монастырский;

министр обороны Алексей Резников;

начальник Управления госохраны Сергей Рудь;

спикер парламента Руслан Стефанчук;

премьер-министр Денис Шмигаль;

глава Госслужбы по спецсвязи и защите информации Юрий Щиголь.

Также указом была поставлена ​​задача компетентным органам обеспечить устройство рабочих мест для выполнения Ставкой своих обязанностей и обеспечения их связью.

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (СУГ) – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства.

Рабочим органом является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Морские силы Вооруженных сил Украины продолжают сражаться в юго-западной части Черного моря. Защищают базы и порты Одессы, Южного, Очаковского, Черного моря.

На оборону Киева передислоцировали определенные силы и средства, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 2.30 25 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский образовал Ставку Верховного Главнокомандующего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 139836
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 3 Просмотров: 114266
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 57443
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 55923
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 39298
Политика
Завтра будет самый страшный день – Арестович
Завтра будет самый страшный день – Арестович Просмотров: 720
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин Просмотров: 1701
ОБСЕ эвакуирует своих сотрудников из Украины
ОБСЕ эвакуирует своих сотрудников из Украины Просмотров: 567
Мы не дали врагу достичь своих захватнических планов – главнокомандующий ВСУ подвел итоги первого дня противостояния
Мы не дали врагу достичь своих захватнических планов – главнокомандующий ВСУ подвел итоги первого дня противостояния Просмотров: 1440
Следующие двое суток будут решающими - Арестович
Следующие двое суток будут решающими - Арестович Просмотров: 10710
Больше всего комментируют
8
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
8
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
4
В Сумы зашли российские танки, украинская армия дала бой – есть погибшие
3
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
2
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
Голосов: 2007
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть