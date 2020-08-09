Зеленский обратился к украинцам по поводу выборов в США

Зеленский просит, чтобы граждане Украины не вмешивались в выборы США. Фото: Владимир Зеленский в Facebook

Украинцам стоит "воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США".

Также не следует решать за счет этого личные политические или бизнес-проблемы, об этом президент Владимир Зеленский написал в Facebook.

Он выразил свою позицию относительно выборов в США.

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"Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются" сенсационные данные "о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Поэтому! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы, и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США ", - написал он.

По его словам, при этом Украина абсолютно уверена в том, что и со стороны ее партнеров будет не менее уважительное отношение к ее суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов.

"Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", - заверил президент.

Он также отметил, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику Соединенных Штатов - это вопрос ее национальной безопасности.

"Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес-проблемы. Репутация Украини стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды ", - призвал Зеленский.

Президентские выборы в США состоятся по графику, 3 ноября. Трамп выступает против голосования по почте и неоднократно заявлял, что оно может привести к широкомасштабным избирательным фальсификациям.