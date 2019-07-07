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воскресенье, 07 июля 2019 11:31

Зеленский обратился к семьям пленных моряков

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Зеленский обратился к семьям пленных моряков
Зеленский подчеркнул, что он и его команда делают все для скорейшего освобождения пленных. Фото: ЕП

7 июля Одессе президент Украины Владимир Зеленский во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинского-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019" обратился к семьям украинских моряков, пленных ФСБ РФ в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, Зеленский подчеркнул, что он и его команда делают все для скорейшего освобождения находящихся в плену в Российской Федерации украинских военных моряков.

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с вашими ребятами ", - сказал он.

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25 ноября 2018 сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

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Дата
07
июля

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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