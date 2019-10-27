Зеленский обновил список силовиков, которых будут назначать только с его разрешения

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый перечень руководящих должностей в силовых структурах, назначение которых возможно только после согласования с главой государства.
Об этом говорится в президентском указе №774/2019 от 25 октября, которым вносятся изменения в указ за 2008 год.
Перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с президентом Украины:
1. Министерство обороны Украины:
первый заместитель, заместители министра обороны Украины;
главный инспектор Министерства обороны Украины;
директора департаментов Министерства обороны Украины;
первый заместитель, заместители начальников Главного управления разведки Министерства обороны Украины, директора департаментов - заместители начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
директора департаментов Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
первые заместители, заместители начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, начальники Главных управлений - заместители начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
начальники Главных управлений Генерального штаба Вооруженных сил Украины;
начальники Главных управлений Вооруженных сил Украины;
начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины - начальник Главного управления;
начальник Центрального управления Военной службы правопорядка (по городу Киеву и Киевской области) - военный комендант города Киева;
командующий Сил логистики Вооруженных сил Украины;
заместители командующих видов Вооруженных сил Украины;
командующие войск оперативных командований; командиры воздушных командований;
командующий морской пехоты;
начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;
атташе по вопросам обороны, представители Министерства обороны Украины при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
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2. Национальная гвардия Украины:
начальники управлений Главного управления Национальной гвардии Украины;
начальники территориальных управлений Национальной гвардии Украины;
начальник Национальной академии Национальной гвардии Украины.
3. Государственная пограничная служба Украины:
директора департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины;
начальники региональных управлений Государственной пограничной службы Украины;
ректор Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Б.Хмельницкого.
4. Служба безопасности Украины:
начальники, директора департаментов Центрального управления Службы безопасности Украины (кроме должностей, которые замещаются лицами, которые назначаются президентом Украины);
начальники главных управлений, управлений Центрального управления Службы безопасности Украины (кроме должностей, которые замещаются лицами, которые назначаются президентом Украины).
5. Служба внешней разведки Украины:
директора департаментов Службы внешней разведки Украины.
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.
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