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воскресенье, 27 октября 2019 00:36

Зеленский обновил список силовиков, которых будут назначать только с его разрешения

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Зеленский обновил список силовиков, которых будут назначать только с его разрешения
Зеленский внес изменения в указ за 2008 год. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый перечень руководящих должностей в силовых структурах, назначение которых возможно только после согласования с главой государства.

Об этом говорится в президентском указе №774/2019 от 25 октября, которым вносятся изменения в указ за 2008 год.

Перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с президентом Украины:

1. Министерство обороны Украины:

первый заместитель, заместители министра обороны Украины;

главный инспектор Министерства обороны Украины;

директора департаментов Министерства обороны Украины;

первый заместитель, заместители начальников Главного управления разведки Министерства обороны Украины, директора департаментов - заместители начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

директора департаментов Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

первые заместители, заместители начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, начальники Главных управлений - заместители начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

начальники Главных управлений Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

начальники Главных управлений Вооруженных сил Украины;

начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины - начальник Главного управления;

начальник Центрального управления Военной службы правопорядка (по городу Киеву и Киевской области) - военный комендант города Киева;

командующий Сил логистики Вооруженных сил Украины;

заместители командующих видов Вооруженных сил Украины;

командующие войск оперативных командований; командиры воздушных командований;

командующий морской пехоты;

начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;

атташе по вопросам обороны, представители Министерства обороны Украины при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

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2. Национальная гвардия Украины:

начальники управлений Главного управления Национальной гвардии Украины;

начальники территориальных управлений Национальной гвардии Украины;

начальник Национальной академии Национальной гвардии Украины.

3. Государственная пограничная служба Украины:

директора департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины;

начальники региональных управлений Государственной пограничной службы Украины;

ректор Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Б.Хмельницкого.

4. Служба безопасности Украины:

начальники, директора департаментов Центрального управления Службы безопасности Украины (кроме должностей, которые замещаются лицами, которые назначаются президентом Украины);

начальники главных управлений, управлений Центрального управления Службы безопасности Украины (кроме должностей, которые замещаются лицами, которые назначаются президентом Украины).

5. Служба внешней разведки Украины:

директора департаментов Службы внешней разведки Украины.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.

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