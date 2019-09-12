Кнопкодавство некоторых нардепов от "Слуги народа" вызвало мат у президента. Фото: УНІАН

Президент Владимир Зеленский обматерил "слуг народа" за кнопкодавства в Верховной Раде.

Об этом сказал председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в кулуарах.

На вопрос "Была ли реакция президента?" нардеп ответил:

"Если пропустить матерщину, не было".

"На фракции, которая будет на следующей неделе, будет отдельно вынесен этот вопрос (кнопкодавство. - Gazeta.ua). Потому что это было наше обещание. Мы не можем так просто... Вы же понимаете, не было никакого смысла делать это. Это какая-то ерунда. Кто-то попробывал, как это работает. Я даже не знаю, как это объяснить", - сказал Арахамия.

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11 сентября двое народных депутатов от "Слуги народа" голосовали за коллег. Елена Копанчук давила кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве. Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.