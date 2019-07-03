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среда, 03 июля 2019 08:04

Зеленский обещает упростить визовый режим с Канадой, но не для всех

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Зеленский обещает упростить визовый режим с Канадой, но не для всех
Владимир Зеленский прибыл в Канаду, где встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Фото - УНН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Канада начинают работу над упрощением визового режима.

Упрощение пересечения границы будет касаться прежде всего молодежи. Об этом он рассказал 2 июля на брифинге после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо, передает ТСН.

"Сегодня получить канадскую визу так же сложно, как достать билеты на матч НХЛ (Национальная хоккейная лига). Я понимаю опасения канадской стороны в вопросе упрощения получения визы, но, думаю, мы найдем правильное решение и сможем гарантировать возврат нашей молодежи домой. Потому что мы, в первую очередь, в этом очень заинтересованы", - сказал он.

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Что касается самих договоренностей, то президент рассказал о двух пунктах, которые нужно выполнить для упрощения визового режима.

"Первое - это соглашение о молодежном обмене, который позволит украинцам и канадцам приезжать по упрощенной процедуре сроком до одного года на обучение и работу. Второе - мы сегодня получили предложение присоединиться к программе Trusted Traveller, которая будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду. Мы на это смотрим, как на еще один шаг к безвизовому режиму с Канадой ", - добавил Зеленский.

2 июля Владимир Зеленский прибыл в Канаду, где встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Кроме этого, запланирована встреча с еврокомиссаром Ельжабетою Беньковская, руководством Всемирного конгресса украинский и Конгресса Украинских Канады. Президент примет участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

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Дата
03
июля

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  • это стоило сделать в первую неделю работы
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