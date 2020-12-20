Зеленский объяснил, зачем тратили ковидни деньги на дороги

Инфраструктура - это витрина для тех, кто хочет инвестировать в Украину - Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что строительство дорог является одним из факторов в борьбе с коронавирусом, так как "быстрые" начали быстро добираться до больных.

Об этом он рассказал в интервью New York Times, информирует пресс служба Офиса президента.

По словам президента, инфраструктуру необходимо делать, потому что "это витрина" для тех, кто хочет инвестировать в Украину. Также он отреагировал на критику о том, что во время пандемии много внимания уделяют ремонту и строительству дорог.

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"Сейчас люди увидели, что наши" быстрые "начали добираться до больных быстро. Наши пожарные машины начали доезжать быстрее ", - заявил президент.

Зеленский также отметил, что 2020 года в Украине построили четыре тысячи километров дорог, "больше, чем за предыдущие 10 лет" и пообещал не останавливаться на этом.

В июле Министерство здравоохранения сообщило, что 67% "быстрых" не приезжают на вызовы вовремя. Среди причин задержек они называли то, что водители на дорогах не пропускают машины экстренной помощи, и неудовлетворительное состояние более тысячи карет "скорой". О качестве дорог тогда не говорили.