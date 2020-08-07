Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича

Зеленский заявил, что не считает Татарова "старой властью". Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение нового заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

"Это не справедливо, всех людей, которые возглавляли ту или иную ветвь власти Януковича считать старой властью. Для меня все, кто был у власти при Порошенко - тоже старая власть", - заявил Зеленский на брифинге, сообщает РБК-Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя возможного спецпредставителя США по вопросам Украины

Татаров был должностным лицом во времена президентства Виктора Януковича. С 2011 до 2014 года он был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Заместителем главы Офиса президента президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова. "В компетенцию Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека", - говорится в сообщении ОП.