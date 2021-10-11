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понедельник, 11 октября 2021 10:54

Зеленский объяснил, почему уже год живет на государственной даче

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Зеленский объяснил, почему уже год живет на государственной даче
Владимир Зеленский живет на госдаче только через охрану. Фото: Схемы

Президент Владимир Зеленский не сдержал обещание и уже год живет на государственной даче исключительно из-за своей охраны.

Для нее нужен отдельный дом, рассказал президент в эфире программы "Светская жизнь".

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"Все связано только с охраной - ей нужен отдельный дом. То есть, я должен купить сегодня территорию, какую-то землю, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там, как в отеле. Тем не менее я привез свою мебель из имения, того дома, который мы продали", - сказал Зеленский.

Что касается проживания после окончания президентства - Зеленские решают, купить уже готовый дом и делать там ремонт, или купить землю и новый дом строить.

9 июля 2020 года стало известно, что Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева, а именно - "домом №29", известном как "дача Ющенко".

В пресс-службе Офиса президента рассказали, что Зеленский в июле продал дом и земельный участок в селе Иванковичи Киевской области. О чем сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции.

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