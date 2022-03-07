Зеленский объяснил механизм поддержки украинских предпринимателей

ФЛП освобождают от уплаты единого социального взноса. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к нации.

Он призвал к новым санкциям против России, бойкоту российского экспорта и импорту в РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Явный прогресс по поставкам оружия": Резников пообещал России сюрприз

Зеленский сообщил, что на период военного положения ФЛП первой и второй группы освобождаются от уплаты единого социального взноса. Третья группа освобождается от уплаты ЕСВ за сотрудников, служащих в ВСУ и терробороне.

Все это будет действовать еще минимум год после отмены военного положения.

На всех территориях, где ведутся боевые действия, люди освобождаются от налогов на землю и арендной платы за землю коммунальной и государственной собственности.

"На нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет", - сказал президент.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.