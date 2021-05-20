Зеленский об увольнении Степанова: Я был против

Увольнения Степанова поддержали 292 депутата. Фото: ukrinform.ua

Увольнение Максима Степанова с должности министра здравоохранения связано с конфликтом между ним и премьером Денисом Шмыгалем, а также главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Но это не единственная причина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Это правда. Премьер не смог больше работать со Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию достаточно долгое время, потому что боялся дестабилизации: в ковидное время менять министра здравоохранения. И, честно скажу, достаточно долго я был против", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что знает суть "усложнения" отношений Шмыгаля и Степанова, почему так получилось и за что уволили последнего.

"Я в этой ситуации был полностью на стороне премьера. Почему сейчас (уволили. - Gazeta.ua)? Потому что больше было невозможно работать в таком режиме. Это дестабилизировало полностью атмосферу в министерстве, отношения министра с правительством. Была сложная ситуация между департаментами в МОЗ и (в его отношениях. - Gazeta.ua) с главным санитарным врачом", – объяснил президент.

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова. 20 мая ВР поддержала представление о назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения. "За" проголосовали 262 народных депутатов. После назначения "за все" отвечает Ляшко, сказал Зеленский.