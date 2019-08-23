Зеленский об обмене пленными: Ждем результатов

Предварительно, речь идет об обмене по формуле "33 на 33". Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский ожидает в ближайшие дни результатов переговоров между Украиной и Россией по обмену заключенными.

Об этом глава государства сказал, общаясь с журналистами на Международном ветеранском и волонтерском форуме в Киеве.

"Дайте мне выполнить свою работу: я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит, кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело. Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать", - сказал Зеленский.

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В течение недели правозащитники сообщают, что украинских политзаключенных свозят с мест отбывания наказания в московское СИЗО "Лефортово". Позже российские СМИ начали писать о возможном обмене пленными по формуле "33 на 33". Предварительно называли дату обмена 28-29 августа. Сегодня в Киев прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По информации СМИ, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже пребывает в Москве.