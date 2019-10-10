Зеленский о публикации разговоров с Путиным: Я не телеведущий

Зеленский убежден, что обнародование разговоров с Путиным сделает невозможным возвращение пленных. Фото: radiosvoboda

Президент Владимир Зеленский не планирует обнародовать свои разговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона с журналистами.

"Я не готов публиковать мои разговоры. Я даже не опубликовал мой разговор с Трампом. Я - верховный главнокомандующий, а не телеведущий канала. Я не занимаюсь пиаром,у меня нет никаких размышлений по поводу нарушать "красные линии". Но тактика есть тактика, стратегия есть стратегия. Я не должен показывать всем свои разговоры с лидером какой любой страны", - сказал Зеленский.

"К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет. Есть ли желание от этого получить такой результат и не получить больше возможностей вернуть наших пленных, которых очень много на территории ЛНР, ДНР, в России и Крыму? будет ли у меня такая возможность их вернуть? Никогда. Что я скажу их семьям?.. Мои разговоры с Путиным подкреплены сложным, но реальным результатом - возвращением людей" - пояснил президент.

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26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа. После этого на сайте президента разместили две петиции, в которых Зеленского призвали обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.