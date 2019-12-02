Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"

Зеленский говорит, что политики хайпують на теме "нормандской встречи".

Проведение "нормандской встречи" - это уже победа для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в понедельник в видео-блоге.

Видео Зеленский записал из спортзала.

"На этой неделе начнем подготовку к встрече. Эта встреча - это уже победа для нас. Потому что есть возможность встретиться четырем. Возможность, которая появилась после трех лет тишины дипломатии.

Но вовсе не тишины, а реальной войны на фронте, на нашем Донбассе", - сказал глава государства.

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По словам Зеленского, "большая вероятность начать диалог".

"Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне", - заявил президент.

Зеленский сказал, что будет говорить о сроках возвращения территорий.

"Я хотел в бы, чтобы вы, люди, поверили мне, нашей команде. Чтобы вы не обращали внимания на некоторые политические силы, политиков, которые уже как политики умерли. Не обращали на лозунги, на какую фейковую "зраду". Потому что эти люди (политики. - Gazeta.ua) уже никому не нужны. Они играют только на эмоциях украинцев. И это единственная возможность им поймать этот хайп. Но это не та тема, на которой ловят хайп. Мы ежедневно теряем наших людей. Эти политики не имеют никакого доверия людей и рейтинга.

Все эти рейтинги они потеряли в течение 30-летней коррупционной своей деятельности.

Вы мне доверились, никакой зрады не было и не может быть. Но я буду более уверенным, крепче буду себя вести на этой встрече, если буду знать, что мне доверяет страна. Что за моей спиной весь наш независимый народ. Только дипломатия.

Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным. Знаете, без этого диалога можно, но это примерно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте", - продолжил он.

"Немножко увеличим скорость и продолжим говорить", - сказал президент на беговой дорожке.

Украина не ведет переговоров с РФ о прямых поставках российского газа. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук после брифинга в понедельник.