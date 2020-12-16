"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане

Предприниматели уже три ночи подряд остаются в центре столицы на Майдане Независимости. Требуют не усугублять налоговое давление на малый бизнес. И ждут, что кто-то из руководителей государства к ним выйдет. Некоторые говорят, что президент Владимир Зеленский не знает об их проблемах. Об этом митингующие рассказали корреспондентам Gazeta.ua.

Предприниматели начали свои протесты 15 декабря 2020 года. Требуют, чтобы парламент и правительство отменили введение дополнительных налоговых ограничений, отменили введение кассовых аппаратов, и дали право им работать во время трехнедельного локдауна с 8 по 24 января.

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Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций приняла компромиссный проект закона, который отложил введение РРО (регистраторов расчетных операций) до 2022 года, хотя он должен был вступить в силу в 2021 году. Но по мнению протестующих, этого недостаточно.

Люди стоят в центре столицы на Майдане Независимости. В руках держат дудки, трещотки и плакаты с надписями "Я ФЛП, я против тени", "Я ФЛП, я плачу налоги", "ФЛП не обещает, а создает рабочие места", "Не лезьте в карманы простого народа".

Фото: Gazeta.ua

Мы здесь будем стоять до тех пор, пока не будут рассмотрены наши требования по упрощенной системе налогообложения

- Мы здесь не ради денег, а за нормальные условия ведения бизнеса, - говорит координатор save-ФЛП из Житомира 47-летний Андрей Попов. - Мы приезжаем сюда из разных регионов уже больше года. Наша первая акция прошла 16 сентября 2019-го под Офисом президента. Тогда парламент проголосовал за законопроекты №128 и №129 (о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг. - Gazeta.ua) и мы требовали от президента ветировать эти проекты, так как они убивают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности ведение малого бизнеса. Сейчас пик нашего противостояния. Люди вышли на Майдан. Но нас не слышат и на нас плюют. Даже в 2010-м, когда был налоговый майдан, Янукович вместе с Азаровым к нам вышел, выслушал предложения и оставил упрощенную систему. Мы готовы на радикальные действия. Я не верю ни президенту, ни правительству. У нас есть надежда на парламент, потому что там много партий, перешедших на нашу сторону. Но, к сожалению, они в меньшинстве. Мы здесь будем стоять до тех пор, пока не будут рассмотрены наши требования по упрощенной системе налогообложения.

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60-летняя Наталья Капацина приехала из Николаева. Занимается там продажей серебра. Имеет свой магазин.

- Я частный предприниматель с 1995 года, - говорит предпринимательница. - Начинала с 100 долларов в кармане. Если поставят кассовые аппараты, то нужно будет всю ювелирку внести в ведомости. А у меня много ее, и на это нужно время. Еще предстоит научить девочек работать с кассой. Нужны и бухгалтеры, и айтишники. Перед тем, как ставить кассы и делать проверки, пусть чиновники сначала покажут, как правильно это сделать. И только тогда проверяют. Нельзя все и сразу валить на одну голову. У меня три работника. В 1996 году я наняла первого. Но берешь человека на работу, прошло три месяца, переучет товара - недостача. И получается, что это мои проблемы, а с того человека я ничего не могу взять. Потому оснований для обвинения нет.

Во время карантина из нас не брали арендную плату, которая обходится нам в 13 тысяч гривен за 16 "квадратов". Только за охрану 800 гривен. Я каждый день даю деньги своим работникам понемногу, потому что выплачивать большую сумму тяжело. Никто и не подозревал, что нас закроют на карантин и мы останемся без копейки. И все же мы выжили. Я подала заявку на восемь тысяч гривен, ибо хоть что-то от государства нужно взять, а то все только им. Болит душа за мой бизнес. У меня большой ассортимент, цены не кусаются. И тут мне говорят закрываться.

Сейчас с тем коронавирусом, со всеми другими катастрофами - нельзя вводить новинки. Хотите - тогда давайте преодолеем вирус, а потом что-то думать. Торговля потерпела неудач за этот период. Потому что люди шли не серебро покупать, а лекарства, продукты и одежду. Мои работники боятся, что я закроюсь, и не будет работы. А у них семьи. Поставщики тоже страдают, потому что за этот год я брала мало товара в них. Мы на распутье: работать невозможно и закрывать не вариант. Во время карантина не было денег на элементарные вещи. В понедельник объявили о карантине, во вторник уже закрываться. А налоги мы заплатили за эти месяцы. Кредиты 5-7-9 не брала и не думала. Я даже этого слова "кредит" боюсь. Брать легко, а потом отдавать сложно. Сейчас еще такая нестабильность. Уже и медики выходят протестовать, и шахтеры бунтуют, потому что зарплаты не выплачивают. В стране сейчас все стоит и заводы, и фабрики.

Эти ограничения, неадекватные штрафы и проверки от власти касаются всех. Все пострадают, но не все это понимают. Финансовые убытки были огромны во время карантина. Мне пришлось вернуть много товара своим поставщикам - не было чем рассчитаться. Я и продавцы остались без зарплаты. Пришлось от многого отказаться. Думала чтобы хватило на еду. Стали больше экономить на одежде, обуви. Если бы я была президентом, то поняла бы, что людям нужно дать выжить. Власти стоит отказаться от своих льгот. Они огромны. Можно немного потрясти тех олигархов, которые имеют миллиарды, а не нас с копейками.

На выборах я голосовала не за Зеленского, а против Порошенко. Потому что мы помогали армии в то время, когда здесь политики воровали. Сейчас у меня много знакомых из зоны боевых действий, которые поддерживают нас, ФЛП. Мне кажется, что Зеленский или не знает, или не понимает что происходит. Если сейчас это все наберет большие обороты, то его снесут.

Самым тяжелым был 2014 год, когда началась война. Тогда наш товар не входил в список первой необходимости. Еще и возле Николаева те опасные зоны. Боялась, что могут грабить. Сейчас также сложный период: то локдаун, то кризис. Сколько лет мы это все зарабатывали, составляли в кучу и сейчас неизвестность пугает.

Со своим депутатом-мажоритарщиком у меня контакта нет. Перед выборами они кормят нас обещаниями, а потом даже не слышат. Когда началась война, то ребята из горячей точки попросили меня рюкзак для пулемета купить. Он стоил 10 тысяч гривен. Я обратилась за помощью к депутату. Он сказал, что это дорого, потом должен был перезвонить. Так и по сей день перезванивает.

Мы боимся всех нововведений. Если введут такие большие штрафы, то мне придется отвечать своим имуществом, квартирой, машиной и бизнесом. Я думаю, что этот високосный год закончится уже наконец и может в новом году будет лучше. Не думаю, что президент хочет, чтобы мы его сбросили. Может он пойдет на уступки. Мы будем до последнего бороться, пока нас не услышат и не выйдут на переговоры.

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52-летняя Елена Грабас имеет цветочный магазин в Раве-Руской на Львовщине. Занимается бизнесом 22 года.

- Дело начала с маленького контейнера на базарчике. Затем построила свой магазинчик, - рассказывает предпринимательница. - В Хмельницкий ездила за товаром. Мы сами являемся грузчиками, продавцами, бухгалтерами. Платим налоги 10-12 тысяч гривен ежемесячно. У меня есть двое наемных работников. Во время карантина я никого из них не уволила и зарплату им не уменьшала. Всегда иду на уступки работникам. Как заболел в моей работницы муж на коронавирус, она ушла в отпуск за свой счет, но я ей помогла финансово. Другая работница ушла в декрет, но никого на ее место не брала, мы менялись и работали. Большего штата не нанимаю, потому торговля уменьшилась.

Я ночами и днями пропадала на работе, мало уделяла внимания своим детям. И теперь, когда все более-менее наладилось, они хотят отжать у нас бизнес. Я никогда не считала финансовых затрат. Мы, малые предпринимателей, не должны вести учета. Жаль, что идет все к худшему. Карантинный период ощутимо ударил по карману. Товар уничтожается, и мы его выбрасываем. Я цветы мешками выносила. Но чтобы был круговорот, то должны были товар закупать. Чтобы были клиенты, мы должны иметь широкий выбор товара, независимо от ситуации. Если будем иметь товар - то все равно лучше пойдет торговля, и даже при том, что много выбрасываем.

Предприниматели не жадные люди. Когда началась война, мы организовали волонтерские группы и финансово поддерживали наших ребят на Востоке. С тех пор в школах на первом и последнем звонке делают праздник без цветов. Ибо все, и мы также, собирают средства для наших бойцов на помощь. Это также нанесло ущерб нашей деятельности.

Последний год - тотальный кризис. В ноябре 2019 уже чувствовалось, что хуже идет торговля. Наверное люди уже не имеют таких средств, как раньше. Хорошо, что карантин ввели после 8 марта. Потому что это тот день, когда мы лучше зарабатываем. У меня магазинчик настроен на бюджет, берут недорогие букеты. Мы имеем постоянных клиентов, с которыми поддерживаем хорошие отношения. Люди, которые имеют средства едут во Львов за цветами, нанимают там флористов, которые за хорошие деньги делают цветочные композиции на праздники. А в Раве-Руской такое невозможно, потому что маленький городок. Мы выживаем. Я имею свой огород и цветы. Постоянно стараюсь что-то новое вводить. Добавляю свое огородное. Хочется нашего клиента приучить к простому, но очень красивому продукту. Собираю разные сорта: ирис, тюльпан, нарциссы. Хочу все иметь, но на это не хватает рук. Я выращиваю цветы, а дочь продает их в магазине. Хорошо, что акция протеста в такое время, что не нужно быть на огороде. Я уже третий день на Майдане, и пока будет длиться протест, буду здесь.

Если бы я начинала сейчас свой бизнес заново создавать, то точно не брала бы кредитов. Потому что их трудно выплатить. Я на старте брала в долг товар, и так раскручивалась помаленьку. Всегда сама на себя надеялась и тяжело работала.

Сейчас больше всего боюсь введение кассовых аппаратов. Потому что власть не станет разбираться кто прав, а кто нет. Они нас не слышат. Налоговые и суды - это для меня страшно, потому что мы от них не защищены. Мы живем скромно. Не привыкли где-то путешествовать за границу. За свою жизнь была один раз в Таиланде. Сейчас тратить на роскошные отдыхи деньги неправильно. Хоть и не экономлю на жизни. Мои покупки зависят от настроения, не от средств.

При Зеленскому все идет в худшую сторону. Украинцы доверились ему. Думали, что молодой и перспективный, но когда увидели, какие люди пошли в парламент, какие каналы и что начали говорить - возник шок. Нам не дают провести акцию протеста на Майдане. Говорят, что мы сорок полицейских избили, но это ложь. При этом президенту ложь на лжи. Мы хотим знать, почему Зеленский не выходит к нам. Он так и не встретился с нашими лидерами, а обещал. Я ему не верю. Действия должны быть, не слова. Предпринимателям пообещали помощь в сумме 8 тысяч гривен за то, что были закрыты на карантин. Это же миллиарды средств. Но нам нужно просто работать. Лучше бы эти деньги выделили на медицину.

Чтобы все изменилось, то у власти должны быть другие люди. Возможно должно появиться новое поколение. Я голосовала за Порошенко, а на парламентских - за кандидата от "Свободы". Они мудры. С нашего города есть в "Слуге народа" нардепка Ирина Верещук, и с ней общались наши предприниматели лично. Она говорила, что поддерживает нас. К сожалению, в последние дни сказали, что все-таки она за РРО. Сейчас я больше боюсь налогового давления. Мы потеряем спокойствие, нашу работу. Я не буду вкладывать средства в развитие своего бизнеса, а постоянно будут думать как им угодить, как сделать ошибки, как защитить своих работников. Хочу завоевать право на труд, иначе не может быть. Не хочу идти в будущее без этого права. Будем бороться до конца.

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50-летний Владислав Швец приехал из Херсона. Занимается продажей электроники.

— Я частный предприниматель с 1994-го. У нас небольшой бизнес, — рассказывает Владислав Швец. — Мои жена и сын также ФЛП. Жена продает детскую одежду, а сын - запчасти для мопедов и велосипедов. Мы работаем на рынке и у нас сезонная работа. Сейчас сезон закончился и клиентов и продаж стало мало. За выходные может быть 300-400 гривен продаж. Зарабатываем, платим сразу аренду, а остальное проедаем.

Президент обещал встретиться с нашими лидерами еще осенью, но так и не сделал. Мы ему не нужны. Предприниматели для него не "президенты", а массы. Если бы я встретил Зеленского то спросил, зачем он нам врал. Обещал одно, а сделал другое. Люди за него проголосовали, потому что думали что он принесет в страну мир и согласие. Надеялись, что наведет в стране порядок, воров будет сажать и жить справедливо по одному закону для всех, как в Европе. Сначала думали - ему нужно время, потому что молодой, а потом стало видно, что ничего не получается. Зеленский только пиарится и видосики снимает.

Чтобы поставить кассовые аппараты вместе со всеми принадлежностями, с программами нужно до 30 тысяч гривен. Надо летняя документация, которой нет, так как у нас весь товар дешевый. Я плачу налоги ежемесячно до 15 числа. А нет - то штраф. Если же введут кассы - то там космические штрафы. Какие-то наушники или провод не зарегистрирован - и имеешь 51 тысяча штрафа. Поэтому легче закрыться и ехать на заработки. Раньше я не задумывался об этом. Но сейчас если мы свои права не отстоим, то придется ехать в Польшу строителем. К предпринимательству, работал на строительном комбинате. Понял, что хочу открыть свой бизнес, поэтому уже в 1992 году начал этим заниматься. Начинал из Польши завозить вещи и здесь продавать.

Во время карантина мы не работали два месяца, хорошо, что аренду хоть не платили. Я заинтересовался финансовой помощью от власти. Зашел через приложение "Действие", начал регистрироваться, но увидел, что это очень много мороки, поэтому решил обойтись без восьми тысяч гривен. У нас власть этой помощью сделала показуху. В результате ФЛП вышли негодяями. Политики специально делают так, чтобы народ нас не поддерживал. Но мы просто хотим, чтобы все осталось так как есть. У нас примерно 50 процентов ФЛП - старики. Они начали давно и им бросить бизнес жалко. Здесь нужно 1-2 недели стоять, чтобы был результат.

Сейчас необходимо провести судебную и налоговую реформу. Правоохранители не позволяют быть на Майдане. Я общался с полицией диалога, которые говорят что Майдан - сакральное место, потому что здесь уже были протесты, и больше не нужно. Власть боится третьего Майдана и силовикам приказали нас выгнать. Сейчас люди недовольны решениями власти по повышению тарифов и штрафов. Мы должны платить за все, а от власти взамен ничего не получать. Если у нас не будет работы - то и не будет финансовой обеспеченности, не будет за что покупать лекарства, еду. У нас все сейчас катится назад, до 90-х годов. На что мы сопротивлялись, то потеряем и придется искать новое в другой стране, потому что здесь без шансов.

На выборах я голосовал за "Батькивщину" и за Юлию Тимошенко. Она сильная духом и имеет уже большой опыт. У нас три раза был мэром Владимир Сальдо (С 2002-го по 2012-й был мэром Херсона. С 2014-го член партии "Наш край", - Gazeta.ua). Вот я и за него этот раз голосовал, потому что он знает Херсон и имеет опыт управления городом. Но стал мэром Игорь Колихаев (был народным депутатом от округа №184 с центром в Новой Каховке. Стал мэром Херсона от политсилы "Нам здесь жить!". В парламенте входил в депутатскую группу "За будущее", - Gazeta.ua) из Каховки, который был нардепом в Верховной Раде и вдруг решил возглавить Херсон. Выбирая мэра, я не хотел сделать ошибку как при избрании президента. Люди считали, что будут новые лица и будет все хорошо, а получилось наоборот. Начали экспериментировать и все разваливается. Сейчас коронавирус отошел на второй план, потому что кризис, людям не на что жить.

Этот год для меня и моей семьи был очень тяжелым. Подобная ситуация была и в 2014 году, когда доллар сразу повысился и в 1990-х годах, когда распался Советский Союз. Мои покупки изменились за этот период. Раньше покупки делали в "Сильпо", а сейчас в "АТБ", так дешевле. Пытаемся на всем экономить. Ищем скидки на топливо для машины или же нелегальные заправки. Я даже не знаю чего ожидать от 2021 года. Ходят слухи, что пройдет Новый год и нас с 8 января могут закрыть на локдаун до весны.

Акция протеста предпринимателей началась 15 декабря у Верховной Рады. Впоследствии демонстранты колонной двинулись на Майдан Независимости. Соблюдать мирного формата демонстрации в этот день не удалось. Полиция начала препятствовать установлению палаточного городка митингующими. Между участниками акции и правоохранителями произошли стычки.