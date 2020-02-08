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суббота, 08 февраля 2020 19:48

Зеленский не развернется в сторону России - социолог

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Зеленский не развернется в сторону России - социолог
Проблемой власти есть хаотические назначения, говорит эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский не развернется в сторону России. Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина.

"До выборов были вообще страхи, вот придет Зеленский - будет изменение ориентации, мы развернемся к России, все такое. Я говорю - нет, этого не будет. Не будет изменений ориентации хотя бы потому, что власть очень прислушивается к общественному мнению, а общественное мнение настроено в большинстве прозападно", - сказала она в интервью "Укрінформ"

"Но что нам реально грозит - хаос. Эти назначения, это тоже следствие случайностей, когда вообще назначают хоть кого-то. Кто-то кого-то знает, кто-то кого-то рекомендовал, вместо того, чтобы проводить серьезные конкурсы, тем более что сейчас уже есть время.

В ГБР этот скандал с Бабиковым - откуда он, зачем его назначать? Я думаю, что, возможно, его Венедиктова лично знает, и он ей удобный, вот и все. Я не думаю, что там какие-то серьезные подступы России или Януковича, кого-то еще. Все это очень часто - совершенно случайные вещи", - отметила социолог.

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У общества остаются надежды на новую власть, говорит эксперт.

"Если говорить обо мне, мое отношение изменилось несколько к лучшему. Я считаю президента искренним, думаю, что он действительно хочет сделать, чтобы всем было хорошо - людям с разными взглядами, с разными интересами, с различными потребностями", - говорит Бекешкина.

Коррупцию и агрессию России граждане Украины считают главными проблемами, которые мешают развитию страны.

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Дата
08
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