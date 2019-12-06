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пятница, 06 декабря 2019 05:28

Зеленский не пойдет на компромисс с Путиным - Хербст

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Зеленский не пойдет на компромисс с Путиным - Хербст
Хербст: Путин до сих пор хочет заставить Украину отказаться от суверенитета. Фото: УНИАН

Президент России Владимир Путин надеется на необоснованные компромиссы со стороны Владимира Зеленского во время встречи в Париже.

"Но этого не произойдет, я думаю", - сказал бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст в интервью Укринформу.

По его мнению, Путин до сих пор хочет заставить Украину отказаться от суверенитета. Поэтому не готов остановить агрессию на Донбассе и заключить мир.

"У меня очень небольшие ожидания (от переговоров в Париже - ред.). Путин продолжает считать, что мог бы заставить Украину потерять суверенитет. Украина не согласится на это - президент Зеленский не согласится на это", - отметил дипломат.

Хербст убежден, что западные санкции против РФ имеют ощутимое влияние на Кремль.

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"Они обходятся российской экономике по меньшей мере в один процент ВВП в год, и они все больше снижают уровень жизни России. Конечно, Путин хотел бы, чтобы санкции были ослаблены", - отметил Хербст.

Он считает, что по результатам переговоров в Париже Россия не будет иметь шансов на ослабление давления экономических санкций.

9 декабря в Париже должна состояться встреча глав государств "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии.

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