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понедельник, 07 октября 2019 20:11

Зеленский не осознает трагичности, в которой находится - Бессмертный

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Зеленский не осознает трагичности, в которой находится - Бессмертный
Окружение Зеленского повторяет тезисы предшественников относительно общественных протестов. Фото: Reuters

В условиях общественных протестов президент Владимир Зеленский должен в ближайшее время скорректировать свое поведение в вопросе оккупированных Россией территорий.

Об этом сказал дипломат Роман Бессмертный.

"Уроки Украины показывают, что если не повлияют (протесты на решения президента по Донбасса. - Gazeta.ua), то Зеленский не добудет полную каденцию.

Беспокоит вчерашняя реакция окружения Зеленского на то, что произошло не только в Киеве, но и многих других городах Украины. Тезисы о том, что митинги "проплаченные", людей "собирали за деньги", это уже в истории было. Когда рассказывали, что власть сильна как никогда. Это свидетельствует о том, что окружение Зеленского не осознает всей ответственности за ситуацию.

Во-вторых, когда окружение говорит, то оно обычно только транслирует позицию первого лица. А это значит, что сам Зеленский не осознает, что на самом деле начало происходить со вчерашнего дня. И не дает себе отчета в том, что если он не скорректирует свое поведение в ближайшие дни, то то противостояние, которое сегодня возникло не между Зеленским и Майданом, а между Майданом и Москвой, будет очень драматично разыгрываться для самого Зеленского в первую очередь. А во вторую - если Майдан не организуется и не станет политической силой, это будет иметь трагические последствия для Украины", - сказал Бессмертный в эфире телеканала "Еспресо".

"Посмотрите, вчера - Майдан, сегодня Москва уже дает сигнал. Это тактика. Они понимают, как можно дальше рыть окоп между Зеленским и обществом, навязывать дискурс конфликта государство - народ, а потом в конце использовать этот конфликт. Поэтому Майдан должен структурироваться в одну политическую силу, две - как угодно. И таким образом влиять на власть.

Потому что то, что вчера прозвучало от Богдана, свидетельствует, что эти люди не осознают трагичности, в которой они находятся", - заявил дипломат.

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1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей. Это вызвало протестные акции общества.

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07
октября

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