Зеленский не будет встречаться с Путиным в Москве

Зеленский встречался с Путиным в Париже. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его мнению, президент Украины может говорить с Россией сначала о завершении войны в Донбассе и отвода российских войск из Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между Россией и Украиной. Но эта встреча не может состояться в столице России, поскольку Россия является страной-агрессором.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - заявил Резников.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в зоне конфликта на Донбассе. Зато Путин пригласил Зеленского в Москву. Однако россияне заявили, что о конфликте Зеленскому стоит разговаривать с их марионетками в Донбассе.