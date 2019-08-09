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суббота, 10 августа 2019 19:48

Зеленский не будет назначать чужих — политолог о Супрун

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Зеленский не будет назначать чужих — политолог о Супрун
"В Facebook волна поддержки Супрун, а в обществе, медицинской и профессиональной сообществах - волна критики", - политолог. ФОТО: "РБК-Украина"

Президент Владимир Зеленский не будет назначать на должности в правительстве "чужих" людей. Вероятность работы Ульяны Супрун на должности министра в Минздраве - полпроцента из ста.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

"Не брать чужих людей - это будет один из принципов формирования правительства. Они назначать людей, которых знают и которым доверяют. Зеленский лично будет оценивать кандидатов: насколько они приемлемы для него, насколько он им доверяет. Правительство будет технократическим. С одной стороны, это будет правительство Зеленского, но с другой - на него также будет влиять премьер-министр. Когда будет фамилия нового премьера - тогда будем оценивать, каким будет правительство", - объясняет Фесенко.

К Супрун в действующем правительстве относятся критически через управленческие конфликты, "ситуацию с лекарствами, финансированием", указывает политолог.

"В Facebook волна поддержки Супрун, а в обществе, медицинской и профессиональной сообществах - волна критики. Увольнение - это оптимальный сценарий снять это напряжение. Начата Супрун реформа должна продолжиться, а Супрун должна уйти ", - говорит Фесенко.

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"Увольнение Супрун никак не повлияет на рейтинг Зеленского и "Слуги народа". Но увольнения не будет, она доработает с этим правительством (Владимира Гройсмана - Gazeta.ua) и пойдет ", - добавляет он.

На должность главы Минздрава команда Зеленского имеет нескольких кандидатов, самый известный из которых основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, добавляет политолог.

"Формально у нас будет парламентско -президентська республика, где правительство играет самостоятельную роль. Реально - правительство, по крайней мере сначала, будет работать в режиме президентской республики".

Основатель сети клиник "Борис" Михаил Радуцкий заявил, что не будет министром здравоохранения. Свое потенциальное назначение на эту должность он назвал самой большой ошибкой команды Владимира Зеленского. Радуцкий хочет работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Он считает, что, прежде всего, надо, чтобы Верховная Рада приняла 65 законопроектов за 6 месяцев. До 1 сентября Радуцкий хочет представить аудит медицинской реформы, которую планируют продолжить реализовывать.

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