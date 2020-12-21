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понедельник, 21 декабря 2020 18:18

Зеленский назвал важнейшие достижения года

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Зеленский назвал важнейшие достижения года
Среди важных реформ президент выделил фактически завершенную реформу Генпрокуратуры и запуск Высшего антикоррупционного суда. Фото: president.gov.ua

Начало земельной реформы и активного развития инфраструктуры по всей стране президент Владимир Зеленский назвал важными достижениями года.

Об этом глава государства заявил в интервью The New York Times.

Земельная реформа стартовала в Украине впервые за 28 лет, а соответствующий законопроект является основным среди принятых, считает он.

В частности, в этом году сделано 4 тысячи километров дорог - больше, чем за предыдущие 10 лет. Строительство инфраструктуры во время пандемии позволяет предоставлять украинцам своевременную скорую медицинскую помощь и в экстренных случаях хранить большое количество жизней, заявил Владимир Александрович.

"Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. А у нас, к сожалению, такое было - на востоке Украины был большой пожар, и бывали случаи, когда не могли добраться. А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней".

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Значительная часть средств, которые шли на инфраструктуру, перенаправили на медицину. В частности, на доплаты врачам - сегодня они получают 300% своей заработной платы.

В ближайшие 4-5 лет глава государства надеется построить в Украине все инфраструктурные узлы. Особое внимание будет уделяться налаживанию транспортного соединения с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Сейчас туда уже могут добраться гуманитарные грузы из Украины и от Красного Креста. А граждане могут получить качественные услуги, пояснил Зеленский.

"Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ - контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированного русскими полуострова Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ".

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Среди важных реформ президент выделил также фактически завершенную реформу Генеральной прокуратуры и запуск Высшего антикоррупционного суда.

В следующем году он анонсировал старт реформы Службы безопасности Украины и глобальной судебной реформы. Уже подготовлен ряд законов, определены этапы внедрения этих реформ.

Говоря о монобольшинстве, глава государства отметил, что крупные финансовые группы пытаются влиять на всех депутатов партии, чтобы тормозить реформы президентской команды. Однако большинство "Слуги народа" сохраняется, и это доказывают проголосованы законы.

"Действительно, никому не выгодно большинство партии "Слуга народа". Но ответ прост: законы голосуются, и результат - на табло. Сегодня мы можем смотреть на результат: законы голосуются. Действительно, это гораздо сложнее, чем было изначально. Но вы должны понимать, что слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать президент с партией".

Сотрудничать с пятым президентом Зеленский не готов, так как Петр Порошенко, по его мнению, остается олигархом. Впрочем, "Слуга народа" может сотрудничать с "Европейской солидарностью" для принятия важных законов.

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Стратегическими партнерами Украины он назвал ЕС, НАТО и США. Они поддерживают Украину и в санкционный политике против российской агрессии на Донбассе.

"Что касается меня лично, то моя позиция понятна и прямая: мы, конечно же, хотим быть независимой, сильной страной. Конечно же, мы хотим видеть себя в пределах Европейского сообщества, внутри ЕС. Конечно же, мы благодарны США, которые нас поддерживают, это наш стратегический партнер. Мы стали партнером с расширенными возможностями НАТО. Это действия, не слова. И большие действия, поэтому они ведут к результату".

Зеленский также отметил важность шагов, которые Украина сделала в рамках договоренностей в Нормандской формате. Так, благодаря установленному в июле режима тишины, в десятки раз уменьшилось количество погибших и раненых.

Он отметил, что Украина не будет менять внешнеполитический курс по требованию Москвы. Однако не исключено, что Киев может пойти на компромиссы для решения ситуации на Донбассе.

"Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, которые постоянно спускаются. Мы это и так делаем. Если захотим в этом направлении Донбасса больше преференций, вот такие компромиссы могут быть - это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю".

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В дальнейшем процессе реинтеграции Донбасса и переговорах для достижения мира президент надеется на поддержку США и нового президента Джо Байдена. Без США, считает Зеленский, не обойтись и в вопросе Крыма. Так как сейчас его деоккупация не находится на повестке дня Нормандского формата и Минских соглашений.

"Сейчас мы создаем "Крымскую платформу" и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыму. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении".

Президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times сказал, что со следующего года в Украине начнется реформа судебной ветви власти.

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