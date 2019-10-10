Зеленский назвал условие для построения стены с оккупированными территориями

Отсутствие диалога я почувствую как человек, - Зеленский. ФОТО: Reuters

Украина может построить стену на грани с временно оккупированными территориями, если на уровне "нормандского формата" не найдут путей прекращения войны.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если мы не сможем найти диалога, которого действительно не было. Если мы не сможем в "нормандском формате", я это почувствую, если это просто почувствую как человек, не будет диалога, дела не будет, я это открыто скажу на "нормандском формате", - ответил Зеленский на вопрос журналиста об условиях построения стены.

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"Если я действительно скажу, что мы все готовы, потому что хотим мы, кто хочет в "нормандском формате", а кто-то готов. Если я почувствую, что все готовы что-то делать для прекращения войны и будем говорить о формате вывода войск и идти по этому сценарию. Если я почувствую, что нет, если там будет идти речь, что мы никак не сможем контролировать выборы, нашу границу, я вернусь к вам и мы больше не будем в ближайшее время идти по этому плану. И будем искать другой вариант".

10 октября президент Владимир Зеленский дает первую пресс-конференцию с момента инаугурации. Журналисты группами по 7-10 человек полчаса говорят с президентом. На пресс-марафон Владимира Зеленского аккредитовано более 300 журналистов. Зеленский официально стал президентом Украины 21 мая.