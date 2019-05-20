Зеленский назвал свой первый указ

Президент Владимир Зеленский первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.
Об этом сообщает Liga.net
Зеленский рассказал, когда шел от парламента в Администрацию президента на встречу с иностранными гостями.
На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".
Отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться.
"Это главное. А там - какая разница. Где пешком, а где на машине", - сказал он.
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20 травня новообраний президент Володимир Зеленський склав присягу народові України. Потім він прийняв командування Збройними силами України у Маріїнському парку.
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