Зеленский назвал свой первый указ

Президент Владимир Зеленский распустит Верховную Раду. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает Liga.net

Зеленский рассказал, когда шел от парламента в Администрацию президента на встречу с иностранными гостями.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады".

Отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться.

"Это главное. А там - какая разница. Где пешком, а где на машине", - сказал он.

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20 травня новообраний президент Володимир Зеленський склав присягу народові України. Потім він прийняв командування Збройними силами України у Маріїнському парку.