Зеленский назвал "сильных" министров

Среди сильных министров, Зеленский назвал главу Минздрава Ляшко. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назвал ряд топ-чиновников, которые по его словам "сильные".

Об этом сказал на пресс-марафоне, сообщает Gazeta.ua

Зеленский заявил о "нескольких кадровых победах".

"У меня нет десятков побед кадровых. Потому что даже новые приходившие люди, к сожалению, не смогли выдержать давление. Я рад, что выдерживаю. И несколько людей у меня очень мощных", - сказал президент.

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Зеленский назвал ряд министров.

"Несколько людей, которые не приходили со мной, появившихся потом – их становится все больше. Я поражен, сильные люди.

Я доволен сегодня министром инфраструктуры, Юлией Свириденко – первым вице-премьером. У нас наконец-то появился министр экономики. Считаю, она профессиональная и порядочная.

У нас честный и профессиональный министр здравоохранения. Считаю, у нас очень мощный глава Офиса, у которого такой тяжелый крест. Он занимается очень сложными делами, международными вещами. С министром иностранных дел они вместе это делают", – заявил президент.

4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров. Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики. Парламент до сих пор не утвердил программу правительства.