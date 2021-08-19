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четверг, 19 августа 2021 19:48

Зеленский назвал Путина "слишком эмоциональным"

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Зеленский назвал Путина &quot;слишком эмоциональным&quot;
Зеленский назвал Путина иррациональным. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин "очень эмоциональный". Об этом он сказал американскому изданию The Washington Post.

"Он слишком эмоционален, когда речь идет об Украине", - сказал Зеленский.

Также глава государства назвал Путина "иррациональным" и "эмоциональным, иногда даже очень эмоциональным".

В преддверии встречи с президентом США Джозефом Байденом Зеленский выразил разочарование сомнениями западных союзников по поводу одобрения вступления Украины в НАТО. И не согласился с комментарием Байдена о том, что стране еще предстоит "очиститься" от коррупции", прежде чем ее можно будет рассматривать, как члена в военном альянсе, сообщил The Washington Post.

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Зеленский заявил, что неопределенность со вступлением Украины в НАТО является "сигналом для других стран о том, что вам, ребята, здесь не рады, а Россия не за горами, усиливает свое влияние".

"Очень популярно обвинять Украину в коррупции, и это не значит, что я придерживаюсь этих взглядов только с тех пор, как стал президентом, но меня всегда это оскорбляло. Потому что, знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции", - сказал Зеленский.

Зеленский встретится с Байденом 31 августа.

Он еще раз обратится к американскому коллеги вмешаться в ситуацию по "Северному потоку-2".

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