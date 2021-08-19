Встречу Зеленского и Байдена перенесли

Зеленский и Байден встретятся 31 августа в Вашингтоне. Фото: pravda.com.ua

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена переносится. У Вашингтоне они встретятся 31 августа.

"Мы договорились с Соединенными Штатами о переносе этой даты на один день, в частности потому, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате один на один", - об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

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Офис президента обнародовал "дорожную карту" перед визитом Зеленского к Байдена. Цель документа - это имплементация стратегического партнерства Украины и США.

"Дорожная карта" содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие 2 года. В частности, предложения о сферах безопасности и обороны, политики и дипломатии, энергетики, экономики и тому подобное. Документ касается и вопроса въезда и выезда украинцев и американцев к странам-партнеров. Кроме этого, ставит вопрос верховенства права и внутренних реформ, с которыми США помогают Украине. 4 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак приехали в Вашингтон, чтобы подготовить официальный визит президента Владимира Зеленского.