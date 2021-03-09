Зеленский назвал пути решения Covid-ситуации в Украине

В Минздраве сообщили о стабилизации ситуации на Прикарпатье. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что ответом на рост числа заражений Covid-19 должно стать увеличение темпов вакцинации.

Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, а также тщательнее реагировать на случаи дезинформации о прививках, сообщает Офис президента.

"Самым правильным ответом на сегодняшний рост числа больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением. Мы приближаемся к середине марта и должны дать больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с Covid-19", – подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества с председателями ОГА. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за предыдущую неделю, если сравнить с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций больных коронавирусом. На сегодня занято 29 573 кровати. Возросло также количество занятых реанимационных коек - с 1,5 тыс. до 2 тыс., то есть количество тяжелых случаев увеличивается.

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За последние сутки в Украине обнаружили 3261 нового больного коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватил 1 410 061 украинец. Умерли 27 204 пациента, из них 76 за последние сутки. Выздоровели - 1 199 229, за последние сутки 975.