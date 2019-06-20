Зеленский назвал олигархов, которые будут инвестировать в Донбасс

Зеленский заявил, что олигархи должны финансировать социальные проекты в Украине. Фото: Капитал

Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом заявил, что олигархи должны спонсировать социальные проекты в Украине.

"Мы публично предложили присоединиться к инвестированию владельцам крупного бизнеса. Как в качестве инвесторов, так и в качестве благотворителей. Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому. Они берут на себя ответственность за решение отдельных вопросов", - говорил он, пишет thebabel

Пинчук должен купить квартиры 24 семьям пленных военных моряков, а также финансово поддерживать военнослужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ликвидировал Администрацию президента и сократил чиновников

Коломойский вкладывать средства в развитие инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Президент добавил, что олигарх об этом не знает.

Ахметов отменить формулу "Роттердам+". В его обязанности входит поддерживать медицину и инфраструктуру Донбасса.

"Нет им, ни вам я не предлагаю никаких преференций. Только честные одинаковые правила. Никаких монополий - только те правила, от которых мы как страна можем выиграть", - сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию и обещает улучшение условий для бизнеса. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Киеве. "Знаю, как долго бизнес ждет, чтобы расправить плечи. Мы с вами коллеги по одному делу - построению экономически успешной и развитой Украины", - сказал он.