Зеленский назвал дату переписи населения

Украина будет сотрудничать с Apple. Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Перепись населения Украины состоится в феврале 2023 года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский сегодня на заседании в Верховной Раде.

"Украина станет вторым государством в мире, которое проведет перепись населения совместно с Apple в феврале 2023 года", - заявил Зеленский.

Также президент сказал, что это поможет начать голосование онлайн.

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В 2020-м пробную перепись населения провел тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Использовал преимущественно данные Пенсионного фонда и мобильных операторов. Определил, что в Украине проживает 37,289 млн человек. Полноценную перепись в последний раз проводили в 2001 году. Показала, что в государстве 48,457 млн граждан.