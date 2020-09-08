Зеленский назвал дату "нормандской встречи"

Встреча советников глав государств "нормандской четверки" должна состояться 11 сентября.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс конференции с журналистами на Сумщине.
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"Будем делать все, чтобы сохранить" режим тишины ". Другого варианта, чтобы сохранить жизнь людей, я пока не вижу. Должно состояться заседание советников нормандского формата 11 сентября. Будем ждать оттуда определенные предложения и решения ", - сказал Зеленский.
Последняя встреча Нормандской четверки на уровне глав государств состоялась 9 декабря 2019 в Париже.
Встреча советников глав государств - участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесен в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.
Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказывал, что встреча советников лидеров государств "нормандской четверки" состоится до 10 сентября.
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