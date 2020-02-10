Зеленский назначил временного руководителя Ивано-Франковской области

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Президент Владимир Зеленский приехал на шахту "Межиричанская" в городе Червоноград Львовской области. Зеленский представил председателя Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого.

К этому Федоров занимал должность заместителя председателя ОГА.

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"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича", - говорится в документе.

Соответствующий указ №44 / 2020 Зеленский подписал 10 февраля. Об этом сообщает Офис президента.

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