Зеленский назначил временного руководителя Ивано-Франковской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталия Федорова.
Соответствующий указ №44 / 2020 Зеленский подписал 10 февраля. Об этом сообщает Офис президента.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича", - говорится в документе.
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К этому Федоров занимал должность заместителя председателя ОГА.
Президент Владимир Зеленский приехал на шахту "Межиричанская" в городе Червоноград Львовской области. Зеленский представил председателя Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого.
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