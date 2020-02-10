Зеленский назначил временного руководителя Ивано-Франковской области

 
Ексклюзивы
1/5
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 207
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1035
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2259
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 621
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2988
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2403
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1197
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3141
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4825
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 657
Фото
Все фото
5
3
4
5
3
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
В МИД не смогли объяснить визит Зеленского в Оман
В МИД не смогли объяснить визит Зеленского в Оман
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Нардеп &quot;засветил&quot; в Раде аксессуар стоимостью 2 пенсии
Нардеп "засветил" в Раде аксессуар стоимостью 2 пенсии
Видео
Все видео
Зеленского спросили о испытательном сроке Авакова
Зеленского спросили о испытательном сроке Авакова
"Слуга" Тищенко не проголосовал из-за Instagram
"Слуга" Тищенко не проголосовал из-за Instagram
Минюст убьет полсотни "партий-зомби"
Минюст убьет полсотни "партий-зомби"
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
"За клоуна пи**ы получите": нардепы чуть не подрались в Верховной Раде
"За клоуна пи**ы получите": нардепы чуть не подрались в Верховной Раде
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 882
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1629
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1008
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 522
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3510
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 1188
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
понедельник, 10 февраля 2020 23:12

Зеленский назначил временного руководителя Ивано-Франковской области

  Комментировать
Зеленский назначил временного руководителя Ивано-Франковской области
Виталий Федоров стал и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА. Фото: Galka

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталия Федорова.

Соответствующий указ №44 / 2020 Зеленский подписал 10 февраля. Об этом сообщает Офис президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как начисляют зарплаты госслужащим в Эстонии

К этому Федоров занимал должность заместителя председателя ОГА.

Президент Владимир Зеленский приехал на шахту "Межиричанская" в городе Червоноград Львовской области. Зеленский представил председателя Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский назначил временного руководителя Ивано-Франковской области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Хіт Пола Маккартни запретили

Власть не позволила Пастернаку получить Нобелевскую премию

Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска

Под Киевом разбился самолет. Погиб весь экипаж

Красный кардинал создал "бессмертных" охранников языка

Россияне переименовали город в Крыму

В космосе столкнулись два спутника

Первый в мире зонт весил до 3 килограммов

Новая власть взялась за население Западной Украины

Часть националистов выступила против своего лидера

Построили театр в виде античного храма

Самое читаемое
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 21628
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 17128
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках 3 Просмотров: 13032
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток Просмотров: 12753
Украинец погиб в первый день работы в Нидерландах
Украинец погиб в первый день работы в Нидерландах Просмотров: 10252
Политика
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
 1 Просмотров: 207
Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела
Генпрокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела 1 Просмотров: 504
Пакет бесплатных медуслуг появится через два месяца
Пакет бесплатных медуслуг появится через два месяца Просмотров: 342
Вызвал копа по-приколу - влетел на 10 тыс. грн: в Раду подали законопроект об увеличении штрафов
Вызвал копа по-приколу - влетел на 10 тыс. грн: в Раду подали законопроект об увеличении штрафов Просмотров: 261
Возвращение послов: МИД ответило на заигрывание России
Возвращение послов: МИД ответило на заигрывание России Просмотров: 639
Больше всего комментируют
6
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
4
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
3
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
1
Украина может инициировать удар по "русскому миру" - правозащитник
Голосов: 14917
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua