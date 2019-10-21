Зеленский назначил секретарю СНБО заместителя

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ глава государства издал в понедельник.

Демедюк с 2015-го до 2019 года был начальником департамента киберполиции Национальной полиции.

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3 октября президент назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Он был заместителем предыдущего руководителя Александра Данилюка.