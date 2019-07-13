Зеленский назначил председателя Херсонской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.
Он был заместителем министра обороны Украины. Зеленский назначил Гусева во время рабочей поездки в Херсон.
"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской областной государственной администрации и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича", - сказал Зеленский, подписал соответствующий документ и передал Гусеву удостоверения.
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Одним из приоритетов работы нового главы является улучшение инфраструктуры контрольных пунктов въезда и выезда в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом.
Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской областной государственной администрации. Им стал Михаил Бно-Айриян.
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