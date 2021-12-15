Зеленский назначил послом в Ватикане поборника ПЦУ

Указ о назначении издан на этой неделе. Фото: Facebook-страница Андрея Юраша

Президент Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане Андрея Юраша.

Указ подписал 14 декабря.

Андрей Юраш является религиоведом, доцентом Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

Руководил департаментом по делам религий и национальностей Министерства культуры. Активно участвовал в создании Православной церкви Украины.

Его сын, Святослав Юраш, является народным депутатом от "Слуга народа".

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5 января 2019-го Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Церковь Константиполя признала ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, образованной в 988 году после крещения Руси князем Владимиром.