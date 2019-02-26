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вторник, 26 февраля 2019 17:02

Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов

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Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Андрей Юраш: Россияне пытаются подкупить священнослужителей других церквей, чтобы те затягивали с признанием украинской автокефалии. Фото: Главком

По мнению некоторых церквей процесс автокефалии и признания Поместной церкви Украины идет очень быстро. Они хотят спокойно поразмышлять над ним. К примеру, Грузинская церковь провозгласила автокефалию в 1917 году, а Вселенский патриархат признал ее только в 1990.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит религиовед Андрей Юраш, комментируя решение Кипрской церкви пока не признавать Поместную церковь Украины.

- Стоит также учитывать невероятные усилия, которые российская церковь прилагает чтобы сделать невозможным момент признания украинской автокефалии. Но эта дипломатия обречена на поражение. Все понимают, что Константинополь действовал в пределах своих полномочий, предоставляя Украине автокефалию. Кипрская церковь на Синоде упрекнула РПЦ, что она не пыталась уладить конфликт, а наоборот пыталась удержать Украину в рамках своего влияния. Если бы православное сообщество поддалась на российские провокации и игнорировало вопрос Украины - это был бы большое канонический преступление.

Россия как-то может повлиять на решение других церквей о признании ПЦУ?

- Русские пытаются подкупить священнослужителей других церквей, чтобы те затягивали с признанием украинской автокефалии. Они иногда прибегают к прямому шантажу. Поставили ультиматум перед Грузией. Мол, если она признает поместную церковь Украины, то россияне примут под свою юрисдикцию церкви, существующие в Абхазии и Южной Осетии. А здесь уже возникает вопрос принципов и самоуважения перед каждой церковью - идти на поводу у России или придерживаться христианских канонов.

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Могут ли другие церкви так же как и Кипрская решить повременить с признанием ПЦУ? Сколько это ожидание может длиться?

- Для многих церквей вопрос признания - это не только плоскость церковной действия. Он сильно связан с российскими паломниками и олигархами, оффшорными зонами. На Кипре отдыхает большое количество россиян, у них там очень много собственности. А Кипрская церковь является крупным землевладельцем. Поэтому многие из россиян платят ей аренду за пользование определенным имуществом, тем самым поддерживая ее экономическое положение.
Россияне всеми силами пытались противиться автокефалии. Но ни одна церковь, даже близкие к России Антиохийская и Сербская, не сказали четкого "нет". То, что пропагандирует РПЦ устами своего патриарха Кирилла, говоря, что Украины нет как государства - это грех перед Богом. Каждая церковь будет спокойно и взвешенно принимать решение о признании. Этот процесс может затянуться на годы. Но, к сожалению, такая ситуация была и с признанием других церквей.

Как Поместная церковь Украины может со своей стороны ускорить процесс признания?

- Должны доказывать, что Украинская церковь - зрелая. Общаться с представителями других церквей, показывать спокойное и христианское отношение к процессу. Мы имеем уникального союзника в лице Вселенского патриарха. Он заинтересован в признании ПЦУ, поэтому это остается просто вопросом времени.
Румынская и Кипрская церковь говорят, что в Украине нет единства. Это не так. Все, кто хотят автокефалии - перешли к ПЦУ. Те, кто не хотят - остались в лоне Московского патриархата.
Россия манипулирует этим, говоря, что некоторые верующие не принимают принципов Поместной церкви Украины и поэтому не могут стать ее частью. На самом деле, именно влияние РПЦ мешает конечном воссоединению. Украина со своей стороны должна объяснять, опровергать российскую ложь. ПЦУ должна сформировать свой информационный орган, распространять письма, делать ежемесячные сообщение к каждому священника. Показывать международными партнерам, что Украина выступает за диалог любви и взаимопонимания.

Процесс перехода приходов происходит оптимально? Возможно вы ожидали большего?

- На сегодняшний день перешли почти 400 общин. Это не много, но процесс сдерживается искусственно. Раньше говорили, что надо дождаться томоса, теперь говорят ждать признания. Некоторым священникам навязывают, что после выборов политика государства изменится, и надо будет переходить обратно.
Люди действовали в рамках российской системы годами. Для консервативного церковного сознания радикальные изменения - это тяжело. Процесс перехода значительно оживился бы, если бы к нему присоединились и другие епископы. Это бы помогло наладить более эффективный диалог и убедило бы общины. Но на сегодняшний день в ПЦУ перешли только двое епископов Российской церкви (архиереи Симеон Шостацкий и Александр Драбинко. - Gazeta.ua).

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Румынская церковь настаивает на консультации с буковинскими православными, которые в юрисдикции МП. О чем должны с ними говорить?

- Они хотят гарантий, что 127 румынских общин будут иметь возможность отправлять службу на их родном языке. Этот вопрос очень легко решить. Никто не планирует менять языковую практику в общинах и вводить единые правила. Митрополит Епифаний не раз об этом говорил. Теперь надо на официальном уровне это формализовать, чтобы у других церквей отпали такие опасения. Это нормальный дипломатично-церковный диалог.

Кипрская церковь 18 февраля проведена заседание Священного Синода. Его единственной темой было признание автокефалии поместной церкви Украины. Пять часов говорили священники за закрытыми дверями. В итоге Кипрская церковь поддержала украинскую автокефалию, раскритиковала россиян за попытки вмешиваться в дела ПЦУ. Однако так и не приняла решение об окончательном признании.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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