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среда, 17 марта 2021 11:55

Зеленский назначил нового заместителя Ермаку

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Зеленский назначил нового заместителя Ермаку
Указ президент подписал в середу. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Игоря Брусило.

Соответствующий указ глава государства подписал 17 марта.

Игорь Брусило был назначен на должность заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала ОП в августе прошлого года на период действия карантина и до определения победителя конкурса на эту должность.

Ранее он был заведующим отдела этого же департамента, пишет "Інтерфакс-Україна"

Брусило стал 9-ым заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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Дата
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