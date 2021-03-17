Зеленский назначил нового заместителя Ермаку

Указ президент подписал в середу. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Игоря Брусило.

Соответствующий указ глава государства подписал 17 марта.

Игорь Брусило был назначен на должность заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала ОП в августе прошлого года на период действия карантина и до определения победителя конкурса на эту должность.

Ранее он был заведующим отдела этого же департамента, пишет "Інтерфакс-Україна"

Брусило стал 9-ым заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.