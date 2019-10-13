Зеленский назначил нового посла у США

Владимир Зеленский хочет назначить Владимира Ельченко новым послом в США.
Ранее он был постоянным представителем Украны в ООН. Часто ему приходилось решительно защищать украинскую позицию во время словесных перепалок с российской стороной в ООН, пишет ru.slovoidilo.ua.
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Предыдущего посла Валерия Чалого уволили. По совместительству он был послом в Антигуа и Барбуда и Тринидаде и Тобаго.
Рануше рассматривали кандидатуру Олега Шамшура, который сейчас возглавляет украинское представительство во Франции. Другие кандидаты или видмоввились сами или их не согласовали США.
Посол Украины в США может быть назначен в ближайшее время.
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