Зеленский назначил нового посла у США

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1629
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 738
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 5103
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 828
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 270
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1359
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2124
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2646
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1386
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3276
Фото
Все фото
14
7
8
7
3
А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон
А ты можешь так долго, как Зеленский? Сети взорвались фотожабами на пресс-марафон
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
&quot;Почему сдаются территории, где погибли герои?&quot; - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
"Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Видео
Все видео
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Директор ГБР Роман Труба признался в нарушении антикоррупционного законодательства - "Наблюдатель"
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2862
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6660
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1413
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 801
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 576
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
воскресенье, 13 октября 2019 12:24

Зеленский назначил нового посла у США

  Комментировать
Зеленский назначил нового посла у США
Новым послом в США станет Владимир Ельченко, постоянный представитель Украны в ООН. Фото: Факты

Владимир Зеленский хочет назначить Владимира Ельченко новым послом в США.

Ранее он был постоянным представителем Украны в ООН. Часто ему приходилось решительно защищать украинскую позицию во время словесных перепалок с российской стороной в ООН, пишет ru.slovoidilo.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хербст прокомментировал отставку Чалого и Волкера

Предыдущего посла Валерия Чалого уволили. По совместительству он был послом в Антигуа и Барбуда и Тринидаде и Тобаго.

Рануше рассматривали кандидатуру Олега Шамшура, который сейчас возглавляет украинское представительство во Франции. Другие кандидаты или видмоввились сами или их не согласовали США.

Посол Украины в США может быть назначен в ближайшее время.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский назначил нового посла у США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Сны важны для психического здоровья: ученый

Самое читаемое
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 23382
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
16
 Просмотров: 21727
&quot;Люди странные&quot; - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
14
 Просмотров: 21034
Вора в законе &quot;разкороновали&quot; и избили на свадьбе
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе 1 Просмотров: 18721
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 3 Просмотров: 13420
Политика
Нардеп от "Слуги народа" попал в скандал с рекламой гадалки
Нардеп от "Слуги народа" попал в скандал с рекламой гадалки Просмотров: 891
Зеленский пошел по пути Путина и Лукашенко - Портников
Зеленский пошел по пути Путина и Лукашенко - Портников Просмотров: 2349
Порошенко предполагает опасность из-за "формулу Штайнмайера"
Порошенко предполагает опасность из-за "формулу Штайнмайера" 1 Просмотров: 387
Правительство приняло новые кадровые решения
Правительство приняло новые кадровые решения Просмотров: 1620
Правительство тайно уволил из Минздрава человека Супрун
Правительство тайно уволил из Минздрава человека Супрун Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
3
Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку
3
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
3
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
2
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
1
"Начало подгорать": Тягнибок ответил на истерику Зеленского из-за протестов местных советов
Голосов: 12700
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua