Зеленский назначил нового посла у США

Новым послом в США станет Владимир Ельченко, постоянный представитель Украны в ООН. Фото: Факты

Владимир Зеленский хочет назначить Владимира Ельченко новым послом в США.

Ранее он был постоянным представителем Украны в ООН. Часто ему приходилось решительно защищать украинскую позицию во время словесных перепалок с российской стороной в ООН, пишет ru.slovoidilo.ua.

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Предыдущего посла Валерия Чалого уволили. По совместительству он был послом в Антигуа и Барбуда и Тринидаде и Тобаго.

Рануше рассматривали кандидатуру Олега Шамшура, который сейчас возглавляет украинское представительство во Франции. Другие кандидаты или видмоввились сами или их не согласовали США.

Посол Украины в США может быть назначен в ближайшее время.