Зеленский назначил 13 глав райгосадминистраций

Президент Владимир Зеленский назначил 13 новых руководителей районных государственных администраций в 10 областях.
Соответствующие распоряжения опубликовали на сайте главы государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
В частности, президент назначил:
- Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;
- Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;
- Игоря Миклащука главой Уманской РГА Черкасской области;
- Александра Коваля главой Ровенской РГА Ровенской области;
- Родиона Абашева главой Измаильской РГА Одесской области;
- Игоря Мухарского главой Николаевской РГА Николаевской области;
- Татьяну Новикову главой Счастьенской РГА Луганской области;
- Виталия Кононова главой Старобельской РГА Луганской области;
- Романа Власенко главой Северодонецкой РГА Луганской области;
- Александра Ярощука главой Ивано-Франковской РГА Ивано-Франковской области;
- Игоря Вантюха главой Береговской РГА Закарпатской области;
- Андрея Панкова главой Краматорской РГА Донецкой области;
- Степана Кулиняка головой Дрогобычской РГА Львовской области.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронных трудовых книжках. Согласно документу, в течение 5 лет произойдет переходный период для включения в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.
Комментарии