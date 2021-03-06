Зеленский назначил 13 глав райгосадминистраций

Президент Владимир Зеленский назначил 13 новых руководителей районных государственных администраций в 10 областях.

Соответствующие распоряжения опубликовали на сайте главы государства.

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В частности, президент назначил:

- Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;

- Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;

- Игоря Миклащука главой Уманской РГА Черкасской области;

- Александра Коваля главой Ровенской РГА Ровенской области;

- Родиона Абашева главой Измаильской РГА Одесской области;

- Игоря Мухарского главой Николаевской РГА Николаевской области;

- Татьяну Новикову главой Счастьенской РГА Луганской области;

- Виталия Кононова главой Старобельской РГА Луганской области;

- Романа Власенко главой Северодонецкой РГА Луганской области;

- Александра Ярощука главой Ивано-Франковской РГА Ивано-Франковской области;

- Игоря Вантюха главой Береговской РГА Закарпатской области;

- Андрея Панкова главой Краматорской РГА Донецкой области;

- Степана Кулиняка головой Дрогобычской РГА Львовской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронных трудовых книжках. Согласно документу, в течение 5 лет произойдет переходный период для включения в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.