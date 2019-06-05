Зеленский настроен на примирение с Польшей

Автор: korrespondent.net Зеленский встретился С Дудой

Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен на процесс примирения и недопущения акцентирования на сложных моментах истории украинско-польских взаимоотношений.

Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает пресс-служба президента.

Дуда, в свою очередь, также выразил надежду на примирение двух стран в исторических вопросах и установление истины благодаря работе экспертов.

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"Мы должны сохранить наше единство, чтобы наш общий голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте. У нас есть общее понимание глубины угроз, которые представляет для всей Европы Россия, и мы вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии", - отметил президент.

Президент Владимир Зеленский посетит Польшу. На мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, его пригласил польский президент Анджей Дуда.