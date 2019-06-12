Зеленский нашел работу Абромавичусу

Абромавичюс был министром экономического развития и торговли Украины в 2014-2016 годах. Фото: radiosvoboda.org

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичюса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ №402 от 12 июня опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласованию)", - говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Также Зеленский исключил из предыдущего указа абзацы о назначении членов наблюдательного совета Ярослава Скалько и Игоря Черкасского в связи с истечением срока полномочий.

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После обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. Тогда уволили первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонке. Позже провели обыски у Гладковских и других фигурантов дела. В начале марта Украина инициировала международную комплексную проверку деятельности государственного концерна "Укроборонпром". На аудит выделили 32 млн грн.