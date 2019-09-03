Зеленский – нардепам: Это – парламент, а не "малина"

По словам Зеленского, отдельные нардепы пытались сорвать голосование. Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский призвал парламентариев поддержать законопроект о снятии неприкосновенности. Иначе люди будут митинговать под Верховной Радой.

Об этом глава государства предупредил во время выступления с трибуны сессионного зала.

"Если депутат сбивает человека, крышует добычу янтаря или совершает другое преступление, он должен нести ответственность. Это - парламент, а не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом.

Я обращаюсь сейчас ко всем депутатам Верховной Рады Украины: просто сделайте то, что вы обещали долгие годы людям, простым украинцам. Снятие неприкосновенности требуют сейчас 90% граждан Украины. Я очень не советую вам проверять достоверность этой цифры и смотреть, сколько завтра из них придет под стены Верховной Рады Украины", - сказал Зеленский.

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Сегодня Верховная Рада рассматривает законопроект о снятии неприкосновенности во втором чтении. 29 августа парламент поддержал постановление о предварительном одобрении законопроекта, который отменяет депутатскую неприкосновенность. Изменения в Конституцию в свое время инициировал пятый президент Петр Порошенко. Верховная Рада предыдущего созыва их рассмотрела. В июне 2018-го Конституционный суд признал законопроект конституционным.