Зеленский направил в Раду новый законопроект о децентрализации

Зеленский подготовил новый закон о децентрализации. Фото: Politeka

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Об этом рассказал нардеп, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает "Интерфакс-Украина".

"Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных общин, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа.

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В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом наиболее важных предложений со стороны местного самоуправления и общественности", - отметил он.

Первый законопроект о децентрализации президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде 13 декабря. Однако комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал его.