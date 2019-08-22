Зеленский напомнил условия возвращения России в G8

Зеленский высказался о возвращении России в "Большую Восьмерку". Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение политзаключенных станет сигналом готовности РФ к возвращению в G8.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", – написал Зеленский в Фейсбук.

Также глава украинского государства отметил, что "с марта 2014 года после приостановления участия России в G8 ничего не изменилось. Украинский Крым в дальнейшем оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны".

Кроме того он выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также напомнил условия возвращения России в "Большую Восьмерку".