Зеленский написал письмо спикеру ВР Андрею Парубию с требованием назначить день инаугурации

 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1467
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет этого сделать
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет этого сделать
1 Просмотров: 4203
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1548
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1611
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2646
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
98 Просмотров: 5222
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6408
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
16 Просмотров: 12501
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3386
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
3
3
37
38
11
К дому соратника Януковича в Вене пришли активисты
К дому соратника Януковича в Вене пришли активисты
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Как проходило президентство Петра Порошенко: лучшие фото за 5 лет
Как проходило президентство Петра Порошенко: лучшие фото за 5 лет
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Савченко — &quot;за&quot;, &quot;Оппоблок&quot; — против: как голосовали за закон о языке
Савченко — "за", "Оппоблок" — против: как голосовали за закон о языке
Видео
Все видео
НАБУшников зовут для вручения подозрений
НАБУшников зовут для вручения подозрений
Зеленский определился с кандидатурой на пост главы администрации
Зеленский определился с кандидатурой на пост главы администрации
Порошенко и Зеленский договорились о встрече
Порошенко и Зеленский договорились о встрече
В дате есть символизм - Зеленский обратился к украинцам
В дате есть символизм - Зеленский обратился к украинцам
Российские пропагандисты налетели на Зеленского в Турции
Российские пропагандисты налетели на Зеленского в Турции
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2340
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1044
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1233
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 2925
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3159
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
05 мая 2019
Просмотров: 279
Поганий вчинок
"Не понимаю, зачем закон про мову был нужен? Порошенковская власть напоследок пытается разъединить людей", – пише Олег у групі на Facebook. ...
воскресенье, 05 мая 2019 00:02

Зеленский написал письмо спикеру ВР Андрею Парубию с требованием назначить день инаугурации

1 Комментировать

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал письмо на имя председателя Верховной Рады Андрей Парубия о назначении даты инаугурации.

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать" вакуума власти "и обеспечить скорейшее вступление полномочий новоизбранным президентом Украины. Предлагаю провести торжественное заседание для принятия присяги 19 мая", - говорится в письме, которое он продемонстрировал в Facebook.

  Письмо Владимира Зеленского к Андрею Парубию
Письмо Владимира Зеленского к Андрею Парубию

Также Зеленский выразил надежду, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая, "ведь нам нужно работать, в том числе и с парламентом".

"Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - добавил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назвал дату инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский написал письмо спикеру ВР Андрею Парубию с требованием назначить день инаугурации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил

Больной Колумб провел на Ямайке год

Самое читаемое
За что могут отстранить от ВНО 2019
За что могут отстранить от ВНО 2019 Просмотров: 17991
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
Молочный шоколад - показали кота необычной масти
15
 Просмотров: 17137
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
Как жили солдаты Гитлера в последние дни Второй мировой войны
13
 2 Просмотров: 10143
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей Просмотров: 8532
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
Сколько Зеленский платит за учебу дочери 105 Просмотров: 6589
Политика
Тарута: без изменения избирательного законодательства в новую Раду снова придут "старые" лица
Тарута: без изменения избирательного законодательства в новую Раду снова придут "старые" лица Просмотров: 144
США осудили обстрел Израиля из сектора Газа
США осудили обстрел Израиля из сектора Газа Просмотров: 288
КНДР подтвердила проведение ядерных испытаний
КНДР подтвердила проведение ядерных испытаний 1 Просмотров: 432
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая 5 Просмотров: 2403
Основным силам невыгоден роспуск парламента - эксперт
Основным силам невыгоден роспуск парламента - эксперт Просмотров: 729
Больше всего комментируют
105
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
31
Зеленский готовит ответ России
17
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
6
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
5
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
Голосов: 36469
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua