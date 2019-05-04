Зеленский написал письмо спикеру ВР Андрею Парубию с требованием назначить день инаугурации

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал письмо на имя председателя Верховной Рады Андрей Парубия о назначении даты инаугурации.

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать" вакуума власти "и обеспечить скорейшее вступление полномочий новоизбранным президентом Украины. Предлагаю провести торжественное заседание для принятия присяги 19 мая", - говорится в письме, которое он продемонстрировал в Facebook.

Письмо Владимира Зеленского к Андрею Парубию

Также Зеленский выразил надежду, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая, "ведь нам нужно работать, в том числе и с парламентом".

"Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - добавил Зеленский.

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборы.