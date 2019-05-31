Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение санкций против Российской Федерации к возвращение всех оккупированных украинских территорий.

Об этом он сказал на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и Польши Яцеком Чапутовичем в Киеве в пятницу.

Автор: president.gov.ua Украина движется в ЕС и НАТО, говорит президент Владимир Зеленский.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на его продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - сказал он.

Зеленский также заявил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией - это второй фронт для Украины.

Президент заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским Союзом и НАТО, сообщает сайт главы государства.

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